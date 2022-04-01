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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 апреля.

Какой сегодня день: даты и события 1 апреля.

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 апреля.

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 апреля 2022 года.

  • День смеха. День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.
    Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
  • Дарья Грязная. Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.
    Грязной Дарью (Дарию) называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги — и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто. Появлялась грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: «Дарья проруби обгадила».
    Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, подтаявший в этот день на дороге.

Знаменательные даты и события

  • 1734 Введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк
  • 1748 Начались раскопки древнеримского города Помпеи
  • 1778 День рождения доллара
  • 1930 После премьеры фильма «Голубой ангел» взошла звезда Марлен Дитрих
  • 1938 Положено начало широкому распространению растворимого кофе

Персоны

  • 1578  — 1657
    Уильям Гарвей
    английский врач, физиолог и эмбриолог
  • 1809  — 1852
    Николай Гоголь
    русский писатель, классик мировой литературы
  • 1815  — 1898
    Отто фон Бисмарк
    германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871-1890)
  • 1825  — 1890
    Александр Можайский
    русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации
  • 1840  — 1894
    Илларион Прянишников
    русский художник, педагог
  • 1865  — 1929
    Рихард Зигмонди
    австрийско-немецкий химик, Нобелевский лауреат
  • 1868  — 1918
    Эдмон Ростан
    французский поэт, драматург
  • 1873  — 1943
    Сергей Рахманинов
    русский композитор, пианист и дирижер
  • 1902  — 1991
    Рина Зеленая
    советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
  • 1906  — 1981
    Агния Барто
    русская писательница, автор стихотворений для детей
  • 1908  — 1970
    Абрахам Маслоу
    американский психолог, основатель гуманистической психологии
  • 1931  — 2006
    Юрий Мазурок
    советский оперный певец (баритон), народный артист СССР
  • 1933  — 2017
    Евгений Евтушенко
    советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер
  • р. 1934
    Владимир Познер
    советский и российский журналист, телеведущий, писатель

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