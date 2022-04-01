общество
Какой сегодня день: даты и события 1 апреля.
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 апреля 2022 года.
- День смеха. День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s Day) или День смеха — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
- Дарья Грязная. Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.
Грязной Дарью (Дарию) называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги — и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто. Появлялась грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: «Дарья проруби обгадила».
Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, подтаявший в этот день на дороге.
Знаменательные даты и события
- 1734 Введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк
- 1748 Начались раскопки древнеримского города Помпеи
- 1778 День рождения доллара
- 1930 После премьеры фильма «Голубой ангел» взошла звезда Марлен Дитрих
- 1938 Положено начало широкому распространению растворимого кофе
Персоны
- 1578 — 1657
Уильям Гарвей
английский врач, физиолог и эмбриолог
- 1809 — 1852
Николай Гоголь
русский писатель, классик мировой литературы
- 1815 — 1898
Отто фон Бисмарк
германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871-1890)
- 1825 — 1890
Александр Можайский
русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации
- 1840 — 1894
Илларион Прянишников
русский художник, педагог
- 1865 — 1929
Рихард Зигмонди
австрийско-немецкий химик, Нобелевский лауреат
- 1868 — 1918
Эдмон Ростан
французский поэт, драматург
- 1873 — 1943
Сергей Рахманинов
русский композитор, пианист и дирижер
- 1902 — 1991
Рина Зеленая
советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
- 1906 — 1981
Агния Барто
русская писательница, автор стихотворений для детей
- 1908 — 1970
Абрахам Маслоу
американский психолог, основатель гуманистической психологии
- 1931 — 2006
Юрий Мазурок
советский оперный певец (баритон), народный артист СССР
- 1933 — 2017
Евгений Евтушенко
советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер
- р. 1934
Владимир Познер
советский и российский журналист, телеведущий, писатель