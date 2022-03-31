По состоянию на 31 марта за прошедшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска в Ростовской области границы пересекли свыше 16 тыс. граждан.

Двумя сутками ранее прибыло 11,5 тыс. человек. Об этом «ПИКу» сообщила пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.

Прибывающих граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), а некоторых – в другие регионы страны, либо те находят приют у своих родственников в России.