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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За двое суток в Ростовскую область из Украины прибыло около тридцати тысяч человек

В Ростовской области введен режим повышенной готовности
Фото из архива.

общество

За двое суток в Ростовскую область из Украины прибыло около тридцати тысяч человек

Опубликовано

По состоянию на 31 марта за прошедшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска в Ростовской области границы пересекли свыше 16 тыс. граждан.

Двумя сутками ранее прибыло 11,5 тыс. человек. Об этом «ПИКу» сообщила пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области.
Прибывающих граждан направляют в пункты временного размещения (ПВР), а некоторых – в другие регионы страны, либо те находят приют у своих родственников в России.

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