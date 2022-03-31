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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске

Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске

Опубликовано

31 марта на ул. Пивоварова трактор, который готовил дорогу к проведению работ, заставил легковушки объезжать этот участок по тротуару. Автобусу и тем, кто ехал следом за ним, не оставалось ничего другого, как ожидать окончания работ.

Для того чтобы сделать углубление для будущей асфальтовой латки, потребовалось около пяти минут, однако затор оказался достаточно внушительным – движение на ул. Пивоварова очень интенсивное.

Как пояснил «ПИКу» представитель подрядчика ООО «Каменскавтодор», латки на ул. Пивоварова начнут делать 1 апреля. В этот же день планируется начать ремонтировать ул. Профильную – «убитую» в этом году как никогда.

  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
  • Ямочный ремонт стал причиной пробки в Каменске
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