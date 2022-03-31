Недавно в редакцию поступил не вполне обычный звонок: бывшая сотрудница городской администрации рассказала, что некоторое время назад она занималась опросом каменских предпринимателей под запись на диктофон. Делалось это в расчете на публикацию в СМИ, но проект, к сожалению, так и не был реализован. И вот теперь ей так неудобно перед одним из опрашиваемых, что она готова чуть ли не за свои деньги разместить беседу с ним в виде статьи.

Публикуем это интервью с директором «Обелиск-Дон» — фирмы, занимающейся изготовлением и установкой памятников — Чернышовым Алексеем Юрьевичем.

Трудимся постоянно

— Вы давно на этом рынке?

— С 2005 года.

— И всегда занимались именно данной деятельностью?

— Всегда. И изготовлением, и установкой.

— Производство у вас не в Каменске?

— Да, основное производство в Донецке. Но сейчас и в Каменске открыли цех.

— За последние 5 лет производство поменялось, уменьшилось, увеличилось?

— С каждым годом заказов становится все больше. В этом году прямо очень много, процентов на 45 больше по сравнению с предыдущим годом. Хотя на доходах это не очень отразилось, т.к. новые заказы материалов идут уже по новым ценам, а они очень выросли.

— Администрация города просила вас оказать городу какое-нибудь содействие?

— В 2019 г. мы делали памятник — мемориал с фамилиями пионеров-героев, участвовавшим в освобождении Каменска от немецко-фашистских захватчиков,.

— Какие-то поблажки, уступки от администрации бывают?

— Да, грамоту вот имеем (улыбается). Но я считаю, что такое, если просят, нужно просто так делать. Мы там площадку из плитки тротуарной выложили и монумент мраморный поставили.

— А как насчет тяги к власти: никогда не думали в каменскую городскую Думу пойти? Может от какой-то партии или самовыдвиженцем?

— Нет, не думал, не хочу, это не мое. Я люблю свое дело. Мне нравится заниматься памятниками.

— Как у вас с кадрами на предприятии?

— Текучки нет. Хоть заказов и больше стало, но справляемся.

— При пандемии как работали?

— Постоянно. Только в самом начале, когда перед Пасхой у кладбища стояли полицейские и не пускали туда никого, некоторое время простаивали. С тех пор трудимся постоянно.

— Вы планируете как-то расширять свое производство?

— Пока и этого хватает, куда нам расширяться? Мы и так работаем буквально с утра до утра.

Выезжаем по всей области

— Тогда такой вопрос: как, на ваш взгляд, добиться успеха?

— Не лениться. Вперед и вперед, не полагаясь на удачу. Надеяться нужно только на себя.

— Как получилось, что Вы пришли именно к этой сфере деятельности?

— Случайно. С другом поговорили, он мне идею подал, и пошло. Поначалу я сам устанавливал, сам резал, сам рисовал — все потихоньку своими руками делал. И постепенно стало получаться, решил коллектив набрать.

— А когда начали раскручивать свою организацию, никаких препонов, например, с криминалом не было?

— Нет, здесь нет. В Ростове на Северном клабдище там невозможно было работать без специального разрешения. Причем такого, которое действует именно внутри этой организации. А здесь — в Каменске и Каменском районе — все было спокойно.

— А вы еще и в районе работаете?

— Да, мы по всей Ростовской области готовы доставить и установить памятник. Можно оформить заказы в гг. Белая Калитва, Миллерово, в п. Глубоком, микрорайонах Лиховском и Заводском — там есть наши представительства. Кстати пенсионерам мы в связи с непростыми нынешними временами делаем скидки.

Иногда даже ночью

— Есть у вас ощущение, что без веры в себя ничего не получится (ну, помимо ежедневного труда)?

— Конечно. Надо верить в себя и в своих сотрудников. В команду свою верить.

— Сотрудники у вас благодарные?

— Да, много лет уже работаем и текучки нет.

— А вы сразу ставили перед собой огромные цели из разряда «Я заработаю за месяц миллион»?

— Нет, таких целей перед собой не ставил. Были значительно более скромные задачи: начать, попробовать, как пойдет. Каких-то цифр в голове не держал.

— 10 лет назад все в меньших масштабах было?

— Конечно, все было гораздо меньше. Я же говорю, с каждым годом у нас объемы нарастают. Мы же 15 лет на рынке, нас многие знают, поэтому через «сарафанное радио» все большее число людей про нас узнают и становится больше заказов.

— Какой у вас распорядок дня и как вы распределяете свое время?

— Работаем очень много. Только зимой бывает мало заказов. Работа же сезонная, поэтому зимой у нас передышка. Но потом, особенно перед Пасхой, случается вал заказов, работа идет почти круглосуточно. Бывает и ночью на кладбище по установкам работаем, чтобы сделать все в срок. Все же перед Пасхой хотят успеть.

Люблю доходчиво объяснять

— Сотрудников своих в отпуска, на больничный отпускаете?

— На больничный — да, а отдыхаем мы только зимой.

— А если, например, ваш сотрудник решил жениться и недельку на это у вас просит?

— Ну… Три дня ему хватит (улыбается). Я просто сам трудоголик и коллектив такой же подбираю, чтобы все работали. Но у нас же не оклад. Любой сотрудник прекрасно понимает, что если он вечером задержится, то он и денег получит, соответственно, больше.

— Почему вам верят люди? И те, кто у вас работает, и те, кто идет к вам за услугами.

— Работники со мной уже не первый год, и я их никогда не подводил. Знают, как сказал, так и будет. А клиенты принимают у нас готовую работу и только тогда оплачивают. Так что, если мы что-то неправильно сделали, то без проблем устраняем, поэтому и верят.

— А негативные отзывы бывают?

— Не ошибается тот, кто не работает. Бывают. Но для нас клиент всегда прав, и мы в итоге сделаем так, как он хочет. Случается даже, понимаем, что клиент неправильно что-то говорит, но все равно стараемся подстроиться под него.

— А бизнес лучше строить одному или с партнерами?

— Одному. С партнерами, как опыт показывает (не мой личный, но у друзей) всегда к плохому, к печальному приводит.

— А в целом Вы какую цель преследуете? Только заработок или есть еще и желание помочь людям?

— Прежде всего мне эта работа, как ни странно, приносит удовольствие. Я вам серьезно говорю. Я имею ввиду — работа с людьми, сам процесс общения. Пришел ко мне человек, он не знает, что, как, из чего памятник сделать. Я ему все доходчиво объясняю. А когда он потом принимает работу да еще и благодарен — это, разумеется, приятно. Так что мы работаем с душой.

Гарантируем и переделываем

— А критика какая-то в адрес нынешней администрации города у вас есть?

— Так как я сейчас стал папой двоих детей, то наверно хотелось бы больше детских развлечений. А то у нас некуда ребенка отвести. Да, в парке ДК им. Гагарина площадку сделали, но хотелось бы побольше всего этого, может аттракционов каких-то современных.

— Какой Вы работодатель? Каменск — город небольшой, зарплата здесь весьма средняя. Какой Вы в этом плане?

— Если работник у меня трудится, и я вижу, что он не ленивый, то стараюсь держать его. Я не заинтересован в текучке кадров. Объясню: мы же делаем все с гарантией, у нас на изготовленную продукцию есть определенные обязательства. То есть, если спустя, скажем, два года что-то нарушилось, мы обязаны это поменять. И когда человек продолжает у меня трудиться, то он же и будет переделывать. А если новых сотрудников набрать, то им сложнее будет выполнить за кого-то чужую работу.

— А у конкурентов сотрудников переманивали?

— Не переманивал, сами приходили. И мы их брали, и люди работали.

— Вы в работе за профессионализм, за опыт или за способность обучиться в процессе, за энтузиазм?

— За обучение, конечно. Невозможно все сразу уметь. Обучение должно присутствовать всегда. Развиваться нужно и мне, но и моим работникам. Сейчас все время что-то новое применяется и по установке, и по памятникам. Есть уже 3D-памятники, которые не вручную вырезаются резчиком, а делаются при помощи станка. Это тоже нужно знать. Все постоянно совершенствуется.

Обратиться в «Обелиск-Дон» в Каменске можно на ул. Ворошилова, 24 (центральный рынок, справа от центральных ворот, рядом с «Социальной аптекой») с 8.00 до 15.00 или по т. 8-909-431-15-18

В мкр. Лиховском офисы находятся на ул. Советской, 91а (магазин «Анталия») и на ул. Советской, 32.

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