30 марта в интернете распространилась новость о том, что якобы с 1 апреля 2022 года у миллионов россиян перестанет работать WhatsApp.

В сообщении говорилось, что отключение одного из самых популярных мессенджеров связано не с санкциями, а тем, что он прекращает поддержку операционных систем старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. А на операционной системе Android 4.4, вышедшей в 2013 г., работают такие модели телефонов, как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi 2 и еще множество других смартфонов.

Отмечалось, что, по статистике, такими устаревшими телефонами пользуются около 2% россиян — несколько миллионов человек в относительном масштабе.

Однако на официальном сайте WhatsApp эта информация подтверждения не нашла. “На сегодняшний день мы поддерживаем и рекомендуем к использованию следующие устройства:

Android с операционной системой 4.1 и новее;

iPhone с операционной системой iOS 10 и новее;

телефоны с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2” — говорится официально.

То есть указанные в первоначальной страшилке модели телефонов не поддерживаются этим мессенджером в принципе.

Кроме того, на сайте WhatsApp есть оговорка следующего содержания: “Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления”.