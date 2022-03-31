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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 31 марта

Какой сегодня день: даты и события 31 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 31 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 марта 2022 года.

  • Международный день резервного копирования (День бэкапа). Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.
    Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.
  • Кирилл — Дери полоз. В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.
    Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.
    В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Знаменательные даты и события

  • 1814 Русские и союзные войска вступили в Париж
  • 1889 В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни
  • 1893 Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией»
  • 1902 Заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки «Даймлер»
  • 1943 Завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны
  • 1966 В СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны

Персоны

  • 1283  — 1340
    Иван I Калита
    великий князь московский (1325-1340) и владимирский (1332-1340)
  • 1596  — 1650
    Рене Декарт
    французский философ, математик, физик, физиолог
  • 1643  — 1727
    Исаак Ньютон
    английский физик, астроном, математик, механик
  • 1685  — 1750
    Иоганн Себастьян Бах
    немецкий композитор, органист, музыкальный педагог
  • 1732  — 1809
    Йозеф Гайдн
    австрийский композитор, представитель венской классической школы
  • 1816  — 1855
    Шарлотта Бронте
    английская поэтесса и романистка
  • 1856  — 1925
    Александр Введенский
    русский философ, психолог, логик
  • 1872  — 1929
    Сергей Дягилев
    русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат
  • 1882  — 1969
    Корней Чуковский
    русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок
  • 1895  — 1970
    Семен Тимошенко
    советский военный деятель, Маршал Советского Союза
  • 1901  — 1983
    Михаил Румянцев
    советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР
  • р. 1938
    Александр Збруев
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1948
    Владимир Винокур
    советский и российский артист эстрады, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР
  • р. 1954
    Лайма Вайкуле
    советская и латвийская эстрадная певица, актриса, Народная артистка Латвии
  • р. 1971
    Павел Буре
    советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр

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