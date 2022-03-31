общество
Какой сегодня день: даты и события 31 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 марта 2022 года.
- Международный день резервного копирования (День бэкапа). Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.
Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.
- Кирилл — Дери полоз. В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.
Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.
В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.
Знаменательные даты и события
- 1814 Русские и союзные войска вступили в Париж
- 1889 В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни
- 1893 Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией»
- 1902 Заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки «Даймлер»
- 1943 Завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны
- 1966 В СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны
Персоны
- 1283 — 1340
Иван I Калита
великий князь московский (1325-1340) и владимирский (1332-1340)
- 1596 — 1650
Рене Декарт
французский философ, математик, физик, физиолог
- 1643 — 1727
Исаак Ньютон
английский физик, астроном, математик, механик
- 1685 — 1750
Иоганн Себастьян Бах
немецкий композитор, органист, музыкальный педагог
- 1732 — 1809
Йозеф Гайдн
австрийский композитор, представитель венской классической школы
- 1816 — 1855
Шарлотта Бронте
английская поэтесса и романистка
- 1856 — 1925
Александр Введенский
русский философ, психолог, логик
- 1872 — 1929
Сергей Дягилев
русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат
- 1882 — 1969
Корней Чуковский
русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок
- 1895 — 1970
Семен Тимошенко
советский военный деятель, Маршал Советского Союза
- 1901 — 1983
Михаил Румянцев
советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР
- р. 1938
Александр Збруев
советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- р. 1948
Владимир Винокур
советский и российский артист эстрады, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР
- р. 1954
Лайма Вайкуле
советская и латвийская эстрадная певица, актриса, Народная артистка Латвии
- р. 1971
Павел Буре
советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр