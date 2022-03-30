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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России заработает аналог Google Play

В России заработает аналог Google Play

технологии

В России заработает аналог Google Play

Опубликовано

Ко Дню Победы в России планируется запустить аналог Google Play. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аналог магазина приложений для Android Google Play в нашей стране будет называться NashStore. Проектом занимается АНО «Цифровые платформы». По словам директора по проектам «Цифровых платформ» Владимира Зыкова, сегодня россияне не могут без проблем использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики потеряли источник заработка. Уточняется, что NashStore будет представлять собой магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки.
Напомним, запланированный на 28 марта запуск «Россграма» не состоялся. Пользователи могли увидеть только небольшую презентацию.

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