Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о мерах, направленных на ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарств без выполнения требований к упаковке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Минздрава.

Новые меры будут применяться по решению правительства в случае риска возникновения дефицита лекарств, и позволят минимизировать влияние внешнего санкционного давления на лекарственное обеспечение. Так, лекарственные препараты разрешается продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас же продажа подобных лекарств разрешена только в российской упаковке. Далее поставщикам установят предельные сроки отгрузки товара со складов. А зарубежных производителей и импортеров обязали сообщать о решении приостановить свою деятельность не позднее чем за шесть месяцев.