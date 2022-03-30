Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России упростят импорт зарубежных препаратов

В России появился новый профессиональный праздник

здоровье

В России упростят импорт зарубежных препаратов

Опубликовано

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о мерах, направленных на ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарств без выполнения требований к упаковке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Минздрава. 

Новые меры будут применяться по решению правительства в случае риска возникновения дефицита лекарств, и позволят минимизировать влияние внешнего санкционного давления на лекарственное обеспечение. Так, лекарственные препараты разрешается продавать в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас же продажа подобных лекарств разрешена только в российской упаковке. Далее поставщикам установят предельные сроки отгрузки товара со складов. А зарубежных производителей и импортеров обязали сообщать о решении приостановить свою деятельность не позднее чем за шесть месяцев.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Автор: 29.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

общество

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

бизнес

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

образование

В российских школах смягчили антиковидные ограничения

В Ростовской области подорожает полис ОСАГО

транспорт

Аккуратным водителям со стажем страховка обойдется дешевле

В Каменском районе горит камыш

происшествия

В Каменском районе горит камыш

Реклама
Вверх