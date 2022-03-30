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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

здоровье

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 31 марта 

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Геомагнитная обстановка в марте оказалась довольно неспокойной для метеочувствительных людей. Не стал исключением конец месяца. В ночь на 31 марта прогнозируется мощный геомагнитный удар силой 7 баллов.

Последний день марта по прогнозам синоптиков будет отнюдь не самым благоприятным в плане геомагнитной обстановки, поскольку в этот день на Землю обрушится мощная магнитная буря. Первый небольшой удар метеозависимые люди почувствуют уже сегодня 30 марта – им предстоит пережить слабую магнитную бурю в 5 баллов. В ночь на 31 марта геомагнитные возмущения достигнут 7 баллов. Первый апрельский день также будет неблагоприятным в геомагнитном плане – умеренная магнитная буря до 6 баллов.  

В дни геомагнитных возмущений особое внимание своему здоровью стоит уделить людям с предрасположенностью к головным болям и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Могут пострадать и люди с гипертонией. 

Специалисты рекомендуют своевременно ложиться спать, не перегружать  организм физическими нагрузками, потреблять достаточное количество жидкости. Также рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и общения с неприятными людьми. 

Напомним, геомагнитные магнитные бури являются следствием сильнейших вспышек на Солнце. Самая крупная звезда нашей системы выбрасывает огромное количество частиц, которые уносит солнечный ветер. Достигая Земли, солнечный ветер воздействует на магнитное поле земли, вызывая его сильные колебания. 

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