общество
Какой сегодня день: даты и события 30 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 марта 2022 года.
- День прогулки по парку. Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – отмечается ежегодно 30 марта.
Главная цель этого Дня, – конечно же, привлечение внимания всех городских жителей к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.
Не секрет, что многие жители мегаполисов да и просто обычных городов не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.
- Алексей Теплый. Алексий, человек Божий, жил в конце 4 — начале 5 веков. Согласно житию, Алексий родился в знатной римской семье; его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексий покинул дом и молодую жену и отплыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции.
В течение 17 лет он жил милостыней, все ночи проводил в молитве, а молва о его святости широко распространилась. Смущенный всенародным почтением, Алексий бежал из Эдессы и вновь попал в Рим. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошло еще 17 лет, пока Алексий не скончался. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничестве.
Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.
Знаменательные даты и события
- 1613 День подвига Ивана Сусанина
- 1796 Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник
- 1840 Открыта «Земля Уилкса»
- 1867 Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски
- 1896 Мир впервые услышал о психоанализе
- 1970 На советские экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»
Персоны
- 1754 — 1838
Фредерик Лагарп
швейцарский государственный деятель
- 1776 — 1857
Василий Тропинин
русский художник, мастер портрета
- 1844 — 1896
Поль Верлен
французский поэт, основоположник символизма
- 1853 — 1890
Винсент ван Гог
голландский художник-постимпрессионист
- 1894 — 1977
Сергей Ильюшин
советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник
- 1901 — 1972
Галина Банникова
советский график, художник шрифта
- 1901 — 1989
Алексей Федоров
советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза
- 1903 — 1981
Михаил Леонтович
советский физик-теоретик, академик
- 1922 — 1999
Юрий Кнорозов
советский лингвист, расшифровавший письмена майя
- 1929 — 2002
Виктор Конецкий
советский и российский писатель, сценарист, капитан дальнего плавания
- 1935 — 2011
Людмила Гурченко
советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР
- 1937 — 2003
Валентин Павлов
советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР
- 1941 — 2013
Валерий Золотухин
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
- 1945 — 2008
Андрей Толубеев
советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- р. 1945
Эрик Клэптон
британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист