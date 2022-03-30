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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 марта

В Каменске День России пройдет по мотивам сказок Пушкина

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 марта

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 марта 2022 года.

  • День прогулки по парку. Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – отмечается ежегодно 30 марта.
    Главная цель этого Дня, – конечно же, привлечение внимания всех городских жителей к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.
    Не секрет, что многие жители мегаполисов да и просто обычных городов не имеют возможности регулярно выезжать на природу или за город, чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии на свежем воздухе. Для людей, проживающих в современном мире, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы и общем состоянии здоровья.
  • Алексей Теплый. Алексий, человек Божий, жил в конце 4 — начале 5 веков. Согласно житию, Алексий родился в знатной римской семье; его родители были благочестивыми христианами, помогали обездоленным и нуждающимся. В ночь после свадьбы Алексий покинул дом и молодую жену и отплыл на восток, постепенно добравшись до города Эдессы на территории нынешней Турции.
    В течение 17 лет он жил милостыней, все ночи проводил в молитве, а молва о его святости широко распространилась. Смущенный всенародным почтением, Алексий бежал из Эдессы и вновь попал в Рим. Родители не узнали его, но позволили жить в их доме. Так прошло еще 17 лет, пока Алексий не скончался. Только тогда и родители, и все горожане узнали о его подвижничестве.
    Считалось, что на Руси в этот день шло бурное снеготаяние. В народе говорили: «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Если в этот день появлялись большие ручьи — то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам.

Знаменательные даты и события

  • 1613 День подвига Ивана Сусанина
  • 1796 Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник
  • 1840 Открыта «Земля Уилкса»
  • 1867 Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски
  • 1896 Мир впервые услышал о психоанализе
  • 1970 На советские экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»

Персоны

  • 1754  — 1838
    Фредерик Лагарп
    швейцарский государственный деятель
  • 1776  — 1857
    Василий Тропинин
    русский художник, мастер портрета
  • 1844  — 1896
    Поль Верлен
    французский поэт, основоположник символизма
  • 1853  — 1890
    Винсент ван Гог
    голландский художник-постимпрессионист
  • 1894  — 1977
    Сергей Ильюшин
    советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник
  • 1901  — 1972
    Галина Банникова
    советский график, художник шрифта
  • 1901  — 1989
    Алексей Федоров
    советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза
  • 1903  — 1981
    Михаил Леонтович
    советский физик-теоретик, академик
  • 1922  — 1999
    Юрий Кнорозов
    советский лингвист, расшифровавший письмена майя
  • 1929  — 2002
    Виктор Конецкий
    советский и российский писатель, сценарист, капитан дальнего плавания
  • 1935  — 2011
    Людмила Гурченко
    советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР
  • 1937  — 2003
    Валентин Павлов
    советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР
  • 1941  — 2013
    Валерий Золотухин
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • 1945  — 2008
    Андрей Толубеев
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • р. 1945
    Эрик Клэптон
    британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист

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