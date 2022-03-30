РИА «Новости» составили рейтинг регионов по уровню зарплат в маленьких городах. Ростовская область находится в нем на 66-м месте из 82.

По заказу РИА «Новости» агентство РИА «Рейтинг»* на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов России по уровню зарплат в провинции. Согласно рейтингу, средние зарплаты в Ростовской области за год выросли на 11,7% и увеличились до 32,7 тыс. рублей в месяц. При этом средняя заработная плата в малых городах России составила 43,1 тыс. рублей.

В графе «соотношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг» показатель донского региона составил 1,88. Это означает, что жители малых городов более половины своих зарплат тратят на приобретение данных товаров.

В целом по стране этот показатель достигает 2,39. В лидеры рейтинга попали регионы Крайнего Севера. Например, на Чукотке средняя зарплата составляет 110,5 тыс. рублей, в Магаданской области – 103,5 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 103,3 тыс. рублей. Меньше всего зарабатывают жители кавказских республик и Калмыкии – от 24 до 27 тыс. рублей.

Московская область находится на 13-м месте с зарплатами 58,3 тыс. руб.