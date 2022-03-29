Донской глава в прямом эфире ТВ-программы «О главном» рассказал о ценах на продукты и обеспечении продовольственной безопасности.

Как сообщает региональная пресс-служба, ситуация с ценами на продукты и товары находится в Ростовской области на постоянном контроле.

В. Голубев остановился на проблеме скачка спроса на сахар и ряд других товаров. При этом, как пояснил губернатор, в результате возникшего ажиотажа продажи сахара увеличились в 9-10 раз, и торговым сетям пришлось перестраивать логистику, чтобы обеспечить его поставки в магазины. Сейчас уже падение спроса на сахар стало очевидным.

— Каждое утро мне докладывают о ситуации по 53 видам продуктов и товаров первой необходимости. Если мы видим колебания по ценам, тут же следует реакция, — сказал Василий Голубев. — Ростовская область обеспечена продуктами первой необходимости собственного производства.

Зерном, которое является продуктом № 1, регион обеспечен более чем на 450%. Губернатор привел цифры.

— Мы обеспечены и птицей, и мясом в разной степени: говядиной – на 60%, а мясом птицы – полностью. Мы полностью обеспечены рыбой, яйцом, основными видами овощей.