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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске питомцев можно стерилизовать по льготной цене

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

общество

В Каменске питомцев можно стерилизовать по льготной цене

В Каменске питомцев можно стерилизовать по льготной цене

Опубликовано

В Ростовской области продолжается акция по льготной стерилизации и кастрации домашних питомцев. Ближайший день льготной стерилизации — 31 марта.

В этот день операции в ветлечебницах будут проводить на треть дешевле обычной стоимости. Напоминаем, что для участия в акции необходима предварительная запись. 

Записать животное на операцию 31 марта в Каменске можно в ветлечебнице, расположенной по ул. Пушкина, 27 (тел.: +7 (86365) 7-28-27). Если животное очень крупное, оперировать придется в х. Старая Станица (пер. Монтажный, 2). Запись по тел.: +7 (86365) 9-41-03

Напоминаем, что акция по льготной стерилизации и кастрации животных-компаньонов проходит каждый последний четверг месяца. Остается добавить, что не имеет значения, домашнее животное или безнадзорное, главное, чтобы питомцу был обеспечен послеоперационный уход с учетом рекомендаций ветврача.

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