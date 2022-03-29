Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 13-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

Была городская, будет областная. Городская дума согласилась передать каменские муниципальные медицинские учреждения в государственную собственность Ростовской области. Областными наши больницы и поликлиники станут до Нового года. Что изменится? »2

Городская дума согласилась передать каменские муниципальные медицинские учреждения в государственную собственность Ростовской области. Областными наши больницы и поликлиники станут до Нового года. Что изменится? »2 Одним тысячу, другим проездной. С 1 апреля у льготников не будет бесплатного проезда в общественном транспорте. Ветеранам труда выдают по тысяче рублей в месяц, а ветеранам боевых действий – единый проездной. Подробности в этом номере. /2, 14-15

С 1 апреля у льготников не будет бесплатного проезда в общественном транспорте. Ветеранам труда выдают по тысяче рублей в месяц, а ветеранам боевых действий – единый проездной. Подробности в этом номере. /2, 14-15 Только бы не выветрилось за лето. Контрольные работы по итогам учебного года школьникам перенесли на осень из-за коронавируса. /3

Контрольные работы по итогам учебного года школьникам перенесли на осень из-за коронавируса. /3 Сахар возвращается, а бумага сереет. Все актуальные новости рынка за неделю. »10-11

Все актуальные новости рынка за неделю. »10-11 А под миной еще одна мина. Военнослужащие отдельной инженерной бригады занимаются разминированием полей в Херсонской области. /3

Военнослужащие отдельной инженерной бригады занимаются разминированием полей в Херсонской области. /3 Ветер в Каменске похулиганил… /6

/6 Пять мешочков под шкафом. По официальной статистике, число наркоманов в нашем городе и соседних районах снижается. Есть, конечно, неофициальная статистика… Но закономерность общая и жуткая: в эту проблему вовлечены дети, которые не только употребляют дрянь, но и распространяют. И все они убеждены, что за это ничего не будет. /16

По официальной статистике, число наркоманов в нашем городе и соседних районах снижается. Есть, конечно, неофициальная статистика… Но закономерность общая и жуткая: в эту проблему вовлечены дети, которые не только употребляют дрянь, но и распространяют. И все они убеждены, что за это ничего не будет. /16 Лихачи застрахуют коня дороже. Российских автомобилистов ждет внеплановая реформа «Осаго». Аккуратные водители сэкономят на страховке, а вот по лихачам ударят рублем. Обновленное законодательство РФ, которое вступает в силу в апреле текущего года. /9