анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 13-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
- Была городская, будет областная. Городская дума согласилась передать каменские муниципальные медицинские учреждения в государственную собственность Ростовской области. Областными наши больницы и поликлиники станут до Нового года. Что изменится? »2
- Одним тысячу, другим проездной. С 1 апреля у льготников не будет бесплатного проезда в общественном транспорте. Ветеранам труда выдают по тысяче рублей в месяц, а ветеранам боевых действий – единый проездной. Подробности в этом номере. /2, 14-15
- Только бы не выветрилось за лето. Контрольные работы по итогам учебного года школьникам перенесли на осень из-за коронавируса. /3
- Сахар возвращается, а бумага сереет. Все актуальные новости рынка за неделю. »10-11
- А под миной еще одна мина. Военнослужащие отдельной инженерной бригады занимаются разминированием полей в Херсонской области. /3
- Ветер в Каменске похулиганил… /6
- Пять мешочков под шкафом. По официальной статистике, число наркоманов в нашем городе и соседних районах снижается. Есть, конечно, неофициальная статистика… Но закономерность общая и жуткая: в эту проблему вовлечены дети, которые не только употребляют дрянь, но и распространяют. И все они убеждены, что за это ничего не будет. /16
- Лихачи застрахуют коня дороже. Российских автомобилистов ждет внеплановая реформа «Осаго». Аккуратные водители сэкономят на страховке, а вот по лихачам ударят рублем. Обновленное законодательство РФ, которое вступает в силу в апреле текущего года. /9