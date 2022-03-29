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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 13-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

  • Была городская, будет областная. Городская дума согласилась передать каменские муниципальные медицинские учреждения в государственную собственность Ростовской области. Областными наши больницы и поликлиники станут до Нового года. Что изменится? »2
  • Одним тысячу, другим проездной. С 1 апреля у льготников не будет бесплатного проезда в общественном транспорте. Ветеранам труда выдают по тысяче рублей в месяц, а ветеранам боевых действий – единый проездной. Подробности в этом номере. /2, 14-15
  • Только бы не выветрилось за лето. Контрольные работы по итогам учебного года школьникам перенесли на осень из-за коронавируса. /3
  • Сахар возвращается, а бумага сереет. Все актуальные новости рынка за неделю. »10-11
  • А под миной еще одна мина. Военнослужащие отдельной инженерной бригады занимаются разминированием полей в Херсонской области. /3
  • Ветер в Каменске похулиганил… /6
  • Пять мешочков под шкафом. По официальной статистике, число наркоманов в нашем городе и соседних районах снижается. Есть, конечно, неофициальная статистика… Но закономерность общая и жуткая: в эту проблему вовлечены дети, которые не только употребляют дрянь, но и распространяют. И все они убеждены, что за это ничего не будет. /16
  • Лихачи застрахуют коня дороже. Российских автомобилистов ждет внеплановая реформа «Осаго». Аккуратные водители сэкономят на страховке, а вот по лихачам ударят рублем. Обновленное законодательство РФ, которое вступает в силу в апреле текущего года. /9

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Автор: 29.03.2022
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