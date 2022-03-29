Несмотря на улучшение эпидситуации в Ростовской области продолжит действовать масочный режим. Об этом в программе «О главном» на телеканале «ДОН 24» сообщил губернатор В. Голубев.

Чиновник напомнил, что решение о введении масочного режима было принято Роспотребнадзором на федеральном уровне, а это значит, что власти региона должны данным рекомендациям следовать. В частности Ю. Голубев отметил, что понимает, что маски порядком всем поднадоели, но считает необходимым их носить, чтобы не спровоцировать вспышки заболеваемости ковидом.

– Я хотел бы призвать земляков до полной победы над ковидом быть внимательными в общественных местах. Все мы видим некоторые примеры роста заболеваемости в странах Европы и Азии. Я думаю, все понимают, что у меня очень большое желание отменить масочный режим, – подчеркнул глава региона.