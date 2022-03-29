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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 29 марта

Какой сегодня день: даты и события 29 марта
Станислав Говорухин и Владимир Путин. Фото из архива редакции.

общество

Какой сегодня день: даты и события 29 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 марта 2022 года.

  • День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. Ежегодно 29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы — профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
    Как сказано в Указе, этот профессиональный праздник установлен «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства».
  • Саввин, Тележный день. В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в 3 веке.
    На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.
    Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Знаменательные даты и события

  • 1696 Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора
  • 1873 Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина»
  • 1886 День рождения «Кока-Колы» – создан рецепт этого напитка
  • 1940 Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки
  • 1998 В Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост

Персоны

  • 1775  — 1836
    Надежда Пушкина (Ганнибал)
    русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина
  • 1790  — 1862
    Джон Тайлер
    10-й президент США (1841-1845), государственный и политический деятель
  • 1792  — 1870
    Дмитрий Бибиков
    российский военный и государственный деятель
  • 1859  — 1891
    Жорж-Пьер Сера
    французский живописец, основатель неоимпрессионизма
  • 1868  — 1912
    Роберт Скотт
    английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса
  • 1899  — 1970
    Лев Кулешов
    советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства
  • 1899  — 1953
    Лаврентий Берия
    советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина
  • 1924  — 2020
    Юрий Бондарев
    советский писатель и общественный деятель
  • 1936  — 2018
    Станислав Говорухин
    советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель
  • 1943  — 2009
    Владимир Федотов
    советский футболист, российский футбольный тренер
  • р. 1960
    Юлий Буркин
    российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант
  • р. 1968
    Владимир Пресняков-младший
    советский и российский эстрадный певец, композитор, актер

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