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Какой сегодня день: даты и события 29 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 марта 2022 года.
- День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. Ежегодно 29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День специалиста юридической службы — профессиональный праздник военных юристов, установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Как сказано в Указе, этот профессиональный праздник установлен «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства».
- Саввин, Тележный день. В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в 3 веке.
На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.
Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
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