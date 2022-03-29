Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Глава региона попросил потерпеть водителей, едущих от Ростова в Каменск и обратно

На трассе М 4 «Дон» в районе Каменска снова растет пробка

транспорт

Глава региона попросил потерпеть водителей, едущих от Ростова в Каменск и обратно

Опубликовано

Трасса М4 «Дон» изрядно потрепалась после зимнего периода.

А впереди всех ждет лето с увеличенным потоком автомобилей. Дабы к этому быть готовыми и избежать многокилометровых пробок, региональное правительство планирует в кратчайшие сроки отремонтировать трассу М4 «Дон».

– Здесь придется водителям немного потерпеть и, учитывая ситуацию, правильно планировать поездку по этой дороге, — обратился к автомобилистам губернатор В. Голубев в эфире программы «Главное о главном».

Отметим, ремонт будет проходить на трассе от Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону. Время, отведенное подрядчику на выполнение работ, – с 1 апреля до начала июня.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 30 марта!

Автор: 29.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

общество

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

бизнес

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

образование

В российских школах смягчили антиковидные ограничения

В Ростовской области подорожает полис ОСАГО

транспорт

Аккуратным водителям со стажем страховка обойдется дешевле

В Каменском районе горит камыш

происшествия

В Каменском районе горит камыш

Реклама
Вверх