Трасса М4 «Дон» изрядно потрепалась после зимнего периода.

А впереди всех ждет лето с увеличенным потоком автомобилей. Дабы к этому быть готовыми и избежать многокилометровых пробок, региональное правительство планирует в кратчайшие сроки отремонтировать трассу М4 «Дон».

– Здесь придется водителям немного потерпеть и, учитывая ситуацию, правильно планировать поездку по этой дороге, — обратился к автомобилистам губернатор В. Голубев в эфире программы «Главное о главном».

Отметим, ремонт будет проходить на трассе от Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону. Время, отведенное подрядчику на выполнение работ, – с 1 апреля до начала июня.