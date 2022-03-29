Несмотря на то что голосование завершилось 27 марта в 20.00, результаты выборов до сих пор неизвестны.

25 марта началось голосование на дополнительных выборах депутата Донецкой городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10. Голосование продолжалось три дня. Но когда пришло время подбивать итоги и считать бюллетени, началось самое интересное. Наблюдатели голосования и члены участковой избирательной комиссии не смогли прийти к взаимопониманию, и итоги до сих пор неизвестны. Чем закончились довыборы в соседнем Донецке, на всех официальных источниках информация отсутствует.

Меж тем в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Выборы 2022 Донецк» выложили целый сериал про то, как проходил подсчет голосов. Видео посмотрели почти 108 тысяч человек из разных регионов РФ и за ее пределами.

Кроме того, в группе появился видеокомментарий депутата Заксобрания РО Бориса Вальтера. Он отметил, что его друзья пятый день обеспечивают законность хода голосования и подведение результатов голосования. И добавил, что, «если так все будут относиться к институту выборов и будут так заставлять работать тех лиц, которые отвечают за результаты выборов, в стране будет все хорошо».

Также в группе сообщили, что в Донецк едут представители областного избиркома.

«ПИК» следит за развитием ситуации.