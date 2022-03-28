Опубликован перечень поручений, который утвердил президент Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства РФ, прошедшего 23 марта 2022 года.

Перечень поручений опубликовала пресс-служба kremlin.ru.

В их числе выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ.

Срок – 15 мая 2022 г.