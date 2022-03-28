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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону созданы медицинские чаты в мессенджере «Телеграм»

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здоровье

На Дону созданы медицинские чаты в мессенджере «Телеграм»

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Задать вопросы по медицинскому обслуживанию жители Ростовской области могут посредством медицинского чата в «Телеграм». В течение двух часов представитель медорганизации должен дать ответ.

Медицинские чаты созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Конечно, получить назначение лечения и медицинские советы в чате не получится. Зато уточнить интересующие моменты по медицинскому обслуживанию, а также сообщить о проблеме получится наверняка. Главная задача проекта – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

– Медицинские учреждения Ростовской области используют все возможные каналы связи с жителями, чтобы каждый мог обратиться в медорганизацию удобным ему способом, – комментирует министр здравоохранения РО Ю. Кобзев. – Теперь, помимо всего прочего, стала возможной коммуникация через чаты в Телеграме, что особенно удобно ввиду роста популярности этого мессенджера. Жители смогут сообщить о проблемах, с которыми они столкнулись.

Чаты созданы в каждом муниципальном образовании региона и работают с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу. Для того чтобы вступить в чат Каменска, необходимо набрать в поисковой строке «Телеграм» Каменск-Шахтинск.Здоровье.

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