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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 марта

Какой сегодня день: даты и события 28 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28  марта 2022 года.

  • День возрождения балкарского народа. Месяц март для балкарского народа долгие годы считался «черным» месяцем, так как именно в марте 1944 года произошла депортация народа со своей Родины в Среднюю Азию. Эта судьба постигла в тот период истории многие народы СССР…
    Однако с 1994 года один из мартовских дней стал одновременно и праздником для всех балкарцев, так как 28 марта было объявлено праздничным днем в Кабардино-Балкарии – Днем возрождения балкарского народа, который является праздником республиканского уровня с предоставлением выходного дня.
  • Александров день, Лесное ухоженье. Праздник получил название в честь двух святых мучеников Александров, память которых отмечается в этот день вместе с памятью Агапия и еще пяти мучеников, пострадавших за веру в 4 веке.
    На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.
    Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.
    Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.

Знаменательные даты и события

  • 1658 Начало печальной истории рабства внутри Африки
  • 1709 День рождения саксонского фарфора
  • 1776 День основания московского Большого театра
  • 1797 Запатентована первая стиральная машина
  • 1837 Чикаго официально зарегистрирован как город

Персоны

  • 1530  — 1584
    Иван IV Грозный
    великий князь московский и всея Руси с 1533 года, русский царь (1547-1584)
  • 1743  — 1810
    Екатерина Дашкова
    русский литературный деятель, княгиня
  • 1800  — 1848
    Павел Мочалов
    русский актер
  • 1830  — 1904
    Христоф Зигварт
    немецкий философ-логик, психологист
  • 1839  — 1881
    Модест Мусоргский
    русский композитор
  • 1868  — 1936
    Максим Горький
    русский и советский писатель, драматург, общественный деятель
  • 1873  — 1943
    Сергей Рахманинов
    русский композитор, пианист и дирижер
  • 1882  — 1941
    Вирджиния Вулф
    английская писательница, литературный критик
  • 1887  — 1985
    Марк Шагал
    русский и французский художник
  • 1888  — 1953
    Джим Торп
    американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион
  • 1912  — 1943
    Марина Раскова
    советская летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза
  • 1923  — 1990
    Михаил Анчаров
    советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник
  • 1925  — 1981
    Юрий Трифонов
    советский писатель, киносценарист
  • 1925  — 1994
    Иннокентий Смоктуновский
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • р. 1933
    Александр Митта
    советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России
  • 1968  — 2004
    Айрис Чан
    американская писательница, историк, журналист

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