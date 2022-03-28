общество
Какой сегодня день: даты и события 28 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 марта 2022 года.
- День возрождения балкарского народа. Месяц март для балкарского народа долгие годы считался «черным» месяцем, так как именно в марте 1944 года произошла депортация народа со своей Родины в Среднюю Азию. Эта судьба постигла в тот период истории многие народы СССР…
Однако с 1994 года один из мартовских дней стал одновременно и праздником для всех балкарцев, так как 28 марта было объявлено праздничным днем в Кабардино-Балкарии – Днем возрождения балкарского народа, который является праздником республиканского уровня с предоставлением выходного дня.
- Александров день, Лесное ухоженье. Праздник получил название в честь двух святых мучеников Александров, память которых отмечается в этот день вместе с памятью Агапия и еще пяти мучеников, пострадавших за веру в 4 веке.
На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.
Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.
Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.
Знаменательные даты и события
- 1658 Начало печальной истории рабства внутри Африки
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- 1837 Чикаго официально зарегистрирован как город
Персоны
- 1530 — 1584
Иван IV Грозный
великий князь московский и всея Руси с 1533 года, русский царь (1547-1584)
- 1743 — 1810
Екатерина Дашкова
русский литературный деятель, княгиня
- 1800 — 1848
Павел Мочалов
русский актер
- 1830 — 1904
Христоф Зигварт
немецкий философ-логик, психологист
- 1839 — 1881
Модест Мусоргский
русский композитор
- 1868 — 1936
Максим Горький
русский и советский писатель, драматург, общественный деятель
- 1873 — 1943
Сергей Рахманинов
русский композитор, пианист и дирижер
- 1882 — 1941
Вирджиния Вулф
английская писательница, литературный критик
- 1887 — 1985
Марк Шагал
русский и французский художник
- 1888 — 1953
Джим Торп
американский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион
- 1912 — 1943
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советская летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза
- 1923 — 1990
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советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник
- 1925 — 1981
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советский писатель, киносценарист
- 1925 — 1994
Иннокентий Смоктуновский
советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
- р. 1933
Александр Митта
советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России
- 1968 — 2004
Айрис Чан
американская писательница, историк, журналист