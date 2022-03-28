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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской глава назначил нового директора департамента потребительского рынка

Директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова в Каменске.
Справа на фото: Ирина Гелас (Теларова).

власть

Донской глава назначил нового директора департамента потребительского рынка

Опубликовано

Руководителем департамента потребительского рынка Ростовской области стал Алексей Панкратов.

Как сообщает региональная пресс-служба, Алексею Панкратову 40 лет, он родился и вырос в Новочеркасске. Там же в 2004 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «экономист-математик», а в 2007-м – аспирантуру, является кандидатом экономических наук.

Последние два года чиновник работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РО.

Напомним, что А. Панкратов сменил Ирину Гелас (Теларову), которая, находясь в декрете, была освобождена от должности в связи с истечением служебного контракта.

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