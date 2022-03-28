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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детей запустят в портал «Госуслуги»

Новую прописку можно получить вне очереди

общество

Детей запустят в портал «Госуслуги»

Опубликовано

С 1 апреля подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах». 

Они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на «Госуслугах» только их законные представители (родители, опекуны), сами прошедшие регистрацию в ЕСИА. Так, дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.

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