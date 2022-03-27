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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 27 марта

Какой сегодня день: даты и события 27 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 27 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 марта 2022 года.

  • День войск национальной гвардии России. 27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
    Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в войска национальной гвардии РФ, то и праздник был переименован. Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.
  • Венедиктов день, Скотник. Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.
    На Руси было принято обхаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.
    Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».
    Кстати, были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут».

Знаменательные даты и события

  • 1330 Воздвигнут Ипатьевский монастырь
  • 1783 Моцарт подарил валторнисту Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта
  • 1841 Опробована первая паровая пожарная машина
  • 1893 Часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип
  • 1990 В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса

Персоны

  • 1845  — 1923
    Вильгельм Рентген
    немецкий физик, Нобелевский лауреат
  • 1881  — 1925
    Аркадий Аверченко
    русский писатель-сатирик
  • 1886  — 1934
    Сергей Киров
    советский политический и государственный деятель
  • 1886  — 1969
    Беренд Буйинга
    нидерландский архитектор
  • 1890  — 1967
    Ярослав Гейровский
    чехословацкий химик, Нобелевский лауреат
  • 1891  — 1958
    Владимир Володин
    советский актер театра и кино, блистательный комик, народный артист РСФСР
  • 1899  — 1983
    Глория Свенсон
    американская актриса кино, театра и телевидения
  • 1906  — 2002
    Билли Уайлдер
    американский кинорежиссер и сценарист, мастер комедии
  • 1921  — 2006
    Станислав Лем
    польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог
  • 1927  — 2007
    Мстислав Ростропович
    советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный
  • 1934  — 1968
    Юрий Гагарин
    советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза
  • 1934  — 2019
    Валерий Быковский
    советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
  • 1948  — 2016
    Алексей Жарков
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1963
    Квентин Тарантино
    американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер
  • р. 1983
    Ирек Зарипов
    российский лыжник и биатлонист, четырехкратный Паралимпийский чемпион

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