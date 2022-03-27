общество
Какой сегодня день: даты и события 27 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 марта 2022 года.
- День войск национальной гвардии России. 27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в войска национальной гвардии РФ, то и праздник был переименован. Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.
- Венедиктов день, Скотник. Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.
На Руси было принято обхаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.
Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».
Кстати, были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут».
Знаменательные даты и события
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