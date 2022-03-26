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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 26 марта

Какой сегодня день: даты и события 26 марта

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 марта

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 марта 2022 года.

  • Час Земли. Время проведения Часа Земли в 2022 году — 26 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени.
    Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
    Смысл акции — привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата на Земле, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении экологических проблем.
  • Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.
    Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.
  • Никифоров день. Никифор — патриарх Константинопольский, чья память чтится в этот день, жил в 8-9 веках. Он почитается в лике святителя. Никифор был ревностным защитником икон, поэтому после воцарения на престоле императора иконоборца Льва Армянина его сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и скончался. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными.
    В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком, только в другом облике; недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.
    На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Знаменательные даты и события

  • 1162 Войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан
  • 1328 Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское
  • 1828 Состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта
  • 1937 Установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю
  • 2003 На Марсе найдено замерзшее море
  • 2006 Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Персоны

  • 1738  — 1814
    Жозеф Гильотен
    французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины
  • 1770  — 1827
    Людвиг ван Бетховен
    немецкий композитор, пианист, дирижер
  • 1835  — 1890
    Александр Литовченко
    русский живописец, академик, передвижник
  • 1844  — 1923
    Capa Бернар
    французская актриса
  • 1874  — 1963
    Роберт Фрост
    американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии
  • 1882  — 1945
    Борис Шапошников
    советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союз
  • 1900  — 1942
    Александр Лизюков
    советский военачальник, Герой Советского Союза
  • 1903  — 1973
    Михаил Калатозов
    советский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР
  • 1925  — 2005
    Клара Лучко
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР
  • 1927  — 2007
    Михаил Ульянов
    советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР
  • 1936  — 1989
    Марис Лиепа
    советский артист балета, балетный педагог, актер, народный артист СССР
  • 1938  — 2017
    Алексей Петренко
    советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР
  • р. 1949
    Патрик Зюскинд
    немецкий писатель и киносценарист
  • 1951  — 2019
    Алексей Булдаков
    советский и российский актер театра и кино, народный артист России
  • 1952  — 2011
    Александр Барыкин
    советский и российский певец, композитор, гитарист
  • р. 1985
    Кира Найтли
    британская актриса

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