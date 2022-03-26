общество
Какой сегодня день: даты и события 26 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 марта 2022 года.
- Час Земли. Время проведения Часа Земли в 2022 году — 26 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени.
Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
Смысл акции — привлечь максимально широкое внимание мирового сообщества к проблеме изменения климата на Земле, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении экологических проблем.
- Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.
Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.
- Никифоров день. Никифор — патриарх Константинопольский, чья память чтится в этот день, жил в 8-9 веках. Он почитается в лике святителя. Никифор был ревностным защитником икон, поэтому после воцарения на престоле императора иконоборца Льва Армянина его сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и скончался. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными.
В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком, только в другом облике; недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.
На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.
Знаменательные даты и события
- 1162 Войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан
- 1328 Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское
- 1828 Состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта
- 1937 Установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю
- 2003 На Марсе найдено замерзшее море
- 2006 Начала работу социальная сеть «Одноклассники»
Персоны
- 1738 — 1814
Жозеф Гильотен
французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины
- 1770 — 1827
Людвиг ван Бетховен
немецкий композитор, пианист, дирижер
- 1835 — 1890
Александр Литовченко
русский живописец, академик, передвижник
- 1844 — 1923
Capa Бернар
французская актриса
- 1874 — 1963
Роберт Фрост
американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии
- 1882 — 1945
Борис Шапошников
советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союз
- 1900 — 1942
Александр Лизюков
советский военачальник, Герой Советского Союза
- 1903 — 1973
Михаил Калатозов
советский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР
- 1925 — 2005
Клара Лучко
советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР
- 1927 — 2007
Михаил Ульянов
советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР
- 1936 — 1989
Марис Лиепа
советский артист балета, балетный педагог, актер, народный артист СССР
- 1938 — 2017
Алексей Петренко
советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР
- р. 1949
Патрик Зюскинд
немецкий писатель и киносценарист
- 1951 — 2019
Алексей Булдаков
советский и российский актер театра и кино, народный артист России
- 1952 — 2011
Александр Барыкин
советский и российский певец, композитор, гитарист
- р. 1985
Кира Найтли
британская актриса