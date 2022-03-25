В связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации в стране «Роспотребнадзор» смягчил ряд требований по профилактике ковида в образовательных организациях и школах.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета и соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции, включая рассадку школьников. В школах отменяется практика по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся. Новые правила допускают проведение массовых школьных мероприятий для детей и молодежи на открытом воздухе.

Теперь школьнику в случае контакта с больным COVID-19 не нужно предъявлять медицинскую справку для посещения уроков. Но справка после перенесенного заболевания остается обязательной.

Коснулись послабления и летнего отдыха. Снят запрет с заполняемости летних оздоровительных лагерей. Теперь такие организации могут принимать детей до 100% от проектной вместимости.