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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Лихой обсудили дороги и бродячих собак

власть

В Лихой обсудили дороги и бродячих собак

Опубликовано

Глава администрации Владимир Шевченко встретился с жителями микрорайона Лиховского.

Лиховчане озвучили сити-менеджеру основные проблемы микрорайона.

В том числе: 

  • по капитальному ремонту дорог;
  • по проблеме бродячих собак;
  • по продолжению капитального ремонта ДК железнодорожников;
  • по уличному освещению микрорайона Лиховского;
  • по благоустройству парка «Победы»;
  • по движению автобусов на северную сторону мкр. Лиховского;

Как сообщает городская пресс-служба, по итогам встречи с лиховчанами Владимир Шевченко дал поручения ответственным исполнителям.

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