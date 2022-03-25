власть
В Лихой обсудили дороги и бродячих собак
Глава администрации Владимир Шевченко встретился с жителями микрорайона Лиховского.
Лиховчане озвучили сити-менеджеру основные проблемы микрорайона.
В том числе:
- по капитальному ремонту дорог;
- по проблеме бродячих собак;
- по продолжению капитального ремонта ДК железнодорожников;
- по уличному освещению микрорайона Лиховского;
- по благоустройству парка «Победы»;
- по движению автобусов на северную сторону мкр. Лиховского;
Как сообщает городская пресс-служба, по итогам встречи с лиховчанами Владимир Шевченко дал поручения ответственным исполнителям.