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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске мужчина обворовал табачную лавку, чтобы отдать долг 

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происшествия

В Каменске мужчина обворовал табачную лавку, чтобы отдать долг 

В Каменске мужчина обворовал табачную лавку, чтобы отдать долг 

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Суд приговорил грабителя к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

35-летний мужчина украл из табачной лавки выручку и блок сигарет. Он ворвался в лавку, угрожая продавщице газовым пистолетом, похожим на огнестрельное оружие. Растерянной женщине сначала приказал упасть на колени, но когда та пояснила, что не может, позволил просто сесть в сторонке. Сам быстро забрал выручку, засунув ее в трусы, чтобы не потерять. Уходя, прихватил еще и блок сигарет, попросив продавщицу упаковать ворованное в пакет.

Как сам он пояснял в зале суда, на преступление его толкнула нужда – необходимо было срочно возвращать проигранный долг. Обвиняемого судили по статье «Разбой». 

– Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима, – комментирует старший помощник каменского городского прокурора Роман Корховой.

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