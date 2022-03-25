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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане задолжали в городскую казну 39 млн руб.

Каменский предприниматель задолжал в госбюджет более 16 млн руб.

общество

Каменчане задолжали в городскую казну 39 млн руб.

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Информация была озвучена на первом в этом году заседании корсовета по налогам.

Подводя итоги за прошлый год, члены корсовета отметили, что 2021 году была уплачена задолженность на общую сумму 14,3 млн руб., из них в местный бюджет поступило 5,2 млн руб. В итоге недоимка по налогам в консолидированный бюджет области по Каменску на 1 января 2022 года составила 48,9 млн руб. 

А меж тем стартовал новый налоговый период. На 1 марта текущего года недоимка увеличилась на 13,1 млн руб. и составила 62 млн руб. (в том числе в местный бюджет 39 миллионов).

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