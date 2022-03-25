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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 25 марта

За работу каменский ДК получил бронзу

общество

Какой сегодня день: даты и события 25 марта

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 марта 2022 года.

  • День работника культуры России. День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.
    О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».
  • Феофанов день. Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.
    На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.
    Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает — то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра — то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

Знаменательные даты и события

  • 421 День основания Венеции
  • 1306 В древней шотландской столице Скуне на престол взошел Роберт Брюс
  • 1420 Крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало победу над войском императора Сигизмунда
  • 1532 В Риме опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли
  • 1872 День рождения почтовой открытки в России
  • 1997 У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад
  • 2018 Произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово

Персоны

  • 1479  — 1533
    Василий III
    русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси (1505-1533)
  • 1782  — 1839
    Каролина Бонапарт
    младшая сестра Наполеона Бонапарта
  • 1798  — 1840
    Павел Демидов
    русский предприниматель, меценат и благотворитель
  • 1871  — 1960
    Игорь Грабарь
    русский художник и искусствовед
  • 1902  — 1988
    Петр Гальперин
    советский психолог, заслуженный деятель науки РСФСР
  • 1926  — 2020
    Инна Макарова
    советская и российская актриса, народная артистка СССР
  • 1927  — 2007
    Тамара Носова
    советская актриса театра и кино, народная артистка России
  • 1937  — 2013
    Мария Пахоменко
    советская и российская эстрадная певица, народная артистка России
  • р. 1947
    Элтон Джон
    британский певец, композитор и пианист
  • р. 1956
    Ефим Шифрин
    советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель

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