общество
Какой сегодня день: даты и события 25 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 марта 2022 года.
- День работника культуры России. День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.
О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».
- Феофанов день. Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.
На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.
Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает — то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра — то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.
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