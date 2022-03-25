24 марта начались работы по ремонту чугунного ограждения на центральной городской аллее.

Подрядчик ООО «Корсар-Авто» начал снимать грунт у основания ограждения в районе фонтана. В дальнейшем их отремонтируют и покрасят.

Отметим, данные работы выполняются по поручению губернатора Ростовской области В. Голубева. Неухоженность этих элементов архитектурного облика города отметил глава региона в ходе визита в Каменск 12 ноября 2021 г.

Помимо ограждения, на пр. Карла Маркса предстоит восстановить ограждение на ул. Ворошилова возле парка Победы. Срок выполнения работ – 1 июня.