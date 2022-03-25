С 1 апреля изменится величина коэффициента бонус-малус, который используется при расчете общей стоимости полиса ОСАГО.

Водители, которые ни разу не попадали в дорожно-транспортное происшествие, при этом имеющие большой стаж вождения, минимальный коэффициент снижается на 4 процентных пункта (с 0,5 до 0,46). Такая корректировка позволит удешевить полис ОСАГО для водителей примерно на 8%.

При этом максимальный коэффициент вырастет с 2,45 до 3,92. Следовательно, полис ОСАГО подорожает для тех автомобилистов, у кого либо меньше 3 лет вождения без аварий, либо кто раньше был виновником ДТП.