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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Аккуратным водителям со стажем страховка обойдется дешевле

В Ростовской области подорожает полис ОСАГО

транспорт

Аккуратным водителям со стажем страховка обойдется дешевле

Опубликовано

С 1 апреля изменится величина коэффициента бонус-малус, который используется при расчете общей стоимости полиса ОСАГО. 

Водители, которые ни разу не попадали в дорожно-транспортное происшествие, при этом имеющие большой стаж вождения, минимальный коэффициент снижается на 4 процентных пункта (с 0,5 до 0,46). Такая корректировка позволит удешевить полис ОСАГО для водителей примерно на 8%.

При этом максимальный коэффициент вырастет с 2,45 до 3,92. Следовательно, полис ОСАГО подорожает для тех автомобилистов, у кого либо меньше 3 лет вождения без аварий, либо кто раньше был виновником ДТП.

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