C 1 апреля будет приостановлена возможность проведения операций внутри России. Компания будет осуществлять только трансграничные переводы. Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций.

Переводы, которые были отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю.

Отправленные из России в другие страны невыплаченные переводы до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время.