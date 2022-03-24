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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

бизнес

Western Union останавливает проведение денежных переводов в России

Опубликовано

C 1 апреля будет приостановлена возможность проведения операций внутри России. Компания будет осуществлять только трансграничные переводы. Решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций. 

Переводы, которые были отправлены в Россию и не выплачены получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю.

Отправленные из России в другие страны невыплаченные переводы до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время.

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Автор: 22.03.2022
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