Камеру фотовидеофиксации установили на дороге Каменск — Глубокий в районе автобусной остановки «Сады».

Эта камера, как и другие подобные, будет фиксировать случаи превышения автомобилистами возможно допустимой скорости движения.

Как пояснили «ПИКу» в администрации Каменского района, эта дорога – областного значения, то есть решение об установке камер фотовидеофиксации принимал, скорее всего, Минтранс Ростовской области.

Кстати, на этом участке так называемой нижней трассы действует ограничение скорости движения – 40 км/ч.