транспорт
В Каменском районе будут контролировать скорость движения
Камеру фотовидеофиксации установили на дороге Каменск — Глубокий в районе автобусной остановки «Сады».
Эта камера, как и другие подобные, будет фиксировать случаи превышения автомобилистами возможно допустимой скорости движения.
Как пояснили «ПИКу» в администрации Каменского района, эта дорога – областного значения, то есть решение об установке камер фотовидеофиксации принимал, скорее всего, Минтранс Ростовской области.
Кстати, на этом участке так называемой нижней трассы действует ограничение скорости движения – 40 км/ч.