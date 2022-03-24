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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Участники спецоперации признаны ветеранами боевых действий

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

власть

Участники спецоперации признаны ветеранами боевых действий

Опубликовано

Соответствующий закон приняла Госдума на заседании 23 марта. 

Как сообщают РИА Новости,  Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

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