По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки, с 23 на 24 марта, в Ростовской области заболел ковидом 821 человек (сутки ранее – 1008).

По состоянию на 24 марта показатель заболеваемости коронавирусом составил 8504 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,81. Загруженность коечного фонда в регионе 67,8%. Сегодня на Дону проходят лечение 8202 человека: 1126 в ковидных госпиталях, 7076 амбулаторно.

В рейтинге суточной заболеваемости Каменск занимает 15-е место из 55 городов и районов области – 16 заболевших. С 17 по 24 марта в городе заболел 151 человек. По состоянию на 21 марта в ковидном госпитале проходили лечение 65 пациентов, из них 30 каменчан.

С 23 на 24 марта в регионе скончались 8 человек с COVID-19: все мужчины в возрасте от 47 до 92 лет.