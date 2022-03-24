Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Суточная заболеваемость ковидом на Дону снизилась 

Суточная заболеваемость ковидом на Дону снизилась 

здоровье

Суточная заболеваемость ковидом на Дону снизилась 

Суточная заболеваемость ковидом на Дону снизилась 

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки, с 23 на 24 марта, в Ростовской области заболел ковидом 821 человек (сутки ранее – 1008).

По состоянию на 24 марта показатель заболеваемости коронавирусом составил 8504 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,81. Загруженность коечного фонда в регионе 67,8%. Сегодня на Дону проходят лечение 8202 человека: 1126 в ковидных госпиталях, 7076 амбулаторно. 

В рейтинге суточной заболеваемости Каменск занимает 15-е место из 55 городов и районов области – 16 заболевших. С 17 по 24 марта в городе заболел 151 человек. По состоянию на 21 марта в ковидном госпитале проходили лечение 65 пациентов, из них 30 каменчан. 

С 23 на 24 марта в регионе скончались 8 человек с COVID-19: все мужчины в возрасте от 47 до 92 лет.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 марта!

Автор: 22.03.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Все больницы Каменска объединят в единый комплекс

здоровье

Каменские больницы отошли государству

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

общество

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

Главой администрации Каменска назначен Владимир Шевченко

власть

У каменского сити-менеджера первая годовщина правления

В сетевых магазинах Каменска срочно распродаются остатки турецких фруктов. Алексей Найденов, «ПИК».

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 марта

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 марта!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 марта!

Реклама
Вверх