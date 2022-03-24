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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пал травы в Старой Станице приближается к понтонной переправе

Пал травы в Старой Станице приближается к понтонной переправе
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

происшествия

Пал травы в Старой Станице приближается к понтонной переправе

Опубликовано

По состоянию на 14.00 24 марта выгорела большая часть пустыря между хутором и Северским Донцом – так называемый Старый Донец.

Из-за порывов ветра огонь распространяется в сторону Казачьей переправы. Как пояснили в администрации Каменского района, пал травы лично контролирует глава Старостаничного сельского поселения Николай Куртенок.
Глядя на черные клубы дыма, каменчане предполагают, что горит там не только трава, но и груды мусора, который станичники вывозили в поле в течение многих лет.

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