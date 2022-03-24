По состоянию на 14.00 24 марта выгорела большая часть пустыря между хутором и Северским Донцом – так называемый Старый Донец.

Из-за порывов ветра огонь распространяется в сторону Казачьей переправы. Как пояснили в администрации Каменского района, пал травы лично контролирует глава Старостаничного сельского поселения Николай Куртенок.

Глядя на черные клубы дыма, каменчане предполагают, что горит там не только трава, но и груды мусора, который станичники вывозили в поле в течение многих лет.