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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону возобновились профосмотры и диспансеризация

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здоровье

На Дону возобновились профосмотры и диспансеризация

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С 24 марта в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Ростовской области снимается ряд санитарных ограничений. 

Соответствующие изменения были утверждены областным правительством 23 марта, сообщает пресс-служба правительства РО. С четверга, 24 марта, в регионе в полном объеме возобновляется медицинская помощь с полной загрузкой коечной мощности больниц. Также в поликлиниках возобновляются медицинские профилактические осмотры и диспансеризация. Новые послабления касаются также работы детских палаточных лагерей, которые могут возобновить свою работу, детские здравницы теперь могут принимать на оздоровление детей не только из Ростовской области. Ограничения в этой сфере действовали с 1 июня прошлого года. 

Еще одно послабление касается пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Теперь соблюдение самоизоляции для них рекомендация, а не требование.  

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