Об этом 23 марта вечером сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров Renault Group по итогам состоявшегося сегодня заседания одобрил следующие меры, – говорится в заявлении. – Деятельность на заводе в Москве приостановлена с сегодняшнего дня. Что касается доли в «Автовазе», то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тыс. своих сотрудников в России», – сообщает ТАСС.

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. На нем производятся такие модели автоконцерна, как Renault Captur, Duster и Arkana. В 2013-2019 годах объем инвестиций в развитие московского завода составил свыше 18 млрд рублей.