Военнослужащие инженерной бригады уже обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Репортаж с места событий показали по ТРК ВС РФ «Звезда». К разминированию бывших сельхозугодий российские саперы приступили по просьбе администрации Херсонской области. На пороге посевная кампания, а фермеры боятся выходить в поле.

– Тут коров пасли. там пшеницу сажали, – рассказывает в интервью «Звезде» местный житель, – нам сказали, что здесь все заминировано и пока сюда не ходите.

Военнослужащие под командованием гвардии полковника Д. Маркова обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Ежедневно в ходе проверки автодорог на обочинах находят десятки фугасов, оставленных радикалами, но главной задачей сейчас остается расчистка полей от мин.

– Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. До дороги и до канала все заминировано было. На данном месте сняли более 1200 противотанковых мин, – прокомментировал телеканалу Дмитрий Марков.

Работы по разминированию военные продолжают.