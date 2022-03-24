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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

общество

Наши военные разминируют поля в Херсонской области

Опубликовано

Военнослужащие инженерной бригады уже обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов.

Репортаж с места событий показали по ТРК ВС РФ «Звезда». К разминированию бывших сельхозугодий российские саперы приступили по просьбе администрации Херсонской области. На пороге посевная кампания, а фермеры боятся выходить в поле. 

– Тут коров пасли. там пшеницу сажали, – рассказывает в интервью «Звезде» местный житель, – нам сказали, что здесь все заминировано и пока сюда не ходите. 

Военнослужащие под командованием гвардии полковника Д. Маркова обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Ежедневно в ходе проверки автодорог на обочинах находят десятки фугасов, оставленных радикалами, но главной задачей сейчас остается расчистка полей от мин.

– Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. До дороги и до канала все заминировано было. На данном месте сняли более 1200 противотанковых мин, – прокомментировал телеканалу Дмитрий Марков.

Работы по разминированию военные продолжают.

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