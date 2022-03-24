Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 марта 2022 года.

Международный день борьбы с депрессией. Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия (от латинского «deprimo» – «подавлять», «давить») – самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения. Еще Гиппократом описал его под названием «меланхолия».

Ефимов день. На эту дату приходится чествование архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архиерейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

Знаменательные даты и события

1794 В Польше началось освободительное восстание

1801 Вследствие заговора убит российский император Павел I

1802 Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз

1822 Запатентована первая типографская наборная машина

1882 Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез — лат. Mycobacterium tuberculósis.

1898 Продан первый американский автомобиль

Персоны

1533 — 1603

Елизавета I

английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров

1754 — 1801

Павел I

российский император (1796-1801)

1782 — 1836

Орест Кипренский

русский художник, график и живописец, мастер портрета

1828 — 1905

Жюль Верн

французский писатель, классик приключенческой литературы

1834 — 1896

Уильям Моррис

английский художник и дизайнер, поэт и издатель

1840 — 1894

Илларион Прянишников

русский художник, педагог

1869 — 1946

Карл Шуман

немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион

1873 — 1940

Эдуард Клапаред

швейцарский психолог, представитель функционализма

1874 — 1926

Гарри Гудини

американский иллюзионист

1891 — 1951

Сергей Вавилов

советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР

1892 — 1946

Александр Алехин

русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам

1900 — 1993

Иван Козловский

советский певец-тенор, режиссер, народный артист СССР

1906 — 1984

Клавдия Шульженко

советская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР

1907 — 1948

Евгений Абалаков

советский скульптор и известный альпинист

1911 — 2006

Джозеф Барбера

американский аниматор, художник мультипликации

1921 — 1962

Василий Сталин

советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын И.В. Сталина

1930 — 1980

Стив МакКуин

американский киноактер

р. 1950

Александр Буйнов

советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен