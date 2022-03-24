общество
Какой сегодня день: даты и события 24 марта
Какой сегодня день: даты и события 24 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 марта 2022 года.
Международный день борьбы с депрессией. Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.
Депрессия (от латинского «deprimo» – «подавлять», «давить») – самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения. Еще Гиппократом описал его под названием «меланхолия».
Ефимов день. На эту дату приходится чествование архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архиерейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.
На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.
Знаменательные даты и события
- 1794 В Польше началось освободительное восстание
- 1801 Вследствие заговора убит российский император Павел I
- 1802 Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз
- 1822 Запатентована первая типографская наборная машина
- 1882 Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез
- 24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез — лат. Mycobacterium tuberculósis.
- 1898 Продан первый американский автомобиль
Персоны
1533 — 1603
Елизавета I
английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров
1754 — 1801
Павел I
российский император (1796-1801)
1782 — 1836
Орест Кипренский
русский художник, график и живописец, мастер портрета
1828 — 1905
Жюль Верн
французский писатель, классик приключенческой литературы
1834 — 1896
Уильям Моррис
английский художник и дизайнер, поэт и издатель
1840 — 1894
Илларион Прянишников
русский художник, педагог
1869 — 1946
Карл Шуман
немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион
1873 — 1940
Эдуард Клапаред
швейцарский психолог, представитель функционализма
1874 — 1926
Гарри Гудини
американский иллюзионист
1891 — 1951
Сергей Вавилов
советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР
1892 — 1946
Александр Алехин
русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам
1900 — 1993
Иван Козловский
советский певец-тенор, режиссер, народный артист СССР
1906 — 1984
Клавдия Шульженко
советская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка СССР
1907 — 1948
Евгений Абалаков
советский скульптор и известный альпинист
1911 — 2006
Джозеф Барбера
американский аниматор, художник мультипликации
1921 — 1962
Василий Сталин
советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации, сын И.В. Сталина
1930 — 1980
Стив МакКуин
американский киноактер
р. 1950
Александр Буйнов
советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен