Федеральная антимонопольная служба утверждает, что нашла на складах у ретейлеров «значительные» запасы сахара, передает РБК. При этом все синхронно не поставляли его в магазины. Ретейлерам грозят штрафы.

В ведомстве сообщили, что в случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Сотрудниками Воронежского УФАС и региональной прокуратуры была проведена проверка на рынке сахара в связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию. В ходе проверки на складах компаний обнаружили значительные запасы сахара. Компании при этом синхронно не поставляли товар в магазины, поддерживая ажиотажный спрос.

В Х5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») заявили, что не видят оснований для возбуждения антимонопольного дела по сахару в отношении «Пятерочки», сообщает ТАСС.