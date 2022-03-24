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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

бизнес

ФАС возбудила дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

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Федеральная антимонопольная служба утверждает, что нашла на складах у ретейлеров «значительные» запасы сахара, передает РБК. При этом все синхронно не поставляли его в магазины. Ретейлерам грозят штрафы. 

В ведомстве сообщили, что в случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Сотрудниками Воронежского УФАС и региональной прокуратуры была проведена проверка на рынке сахара в связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию. В ходе проверки на складах компаний обнаружили значительные запасы сахара. Компании при этом синхронно не поставляли товар в магазины, поддерживая ажиотажный спрос.

В Х5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») заявили, что не видят оснований для возбуждения антимонопольного дела по сахару в отношении «Пятерочки», сообщает ТАСС.

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