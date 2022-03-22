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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Роспотребнадзоре уточнили про маски в поездах и на вокзалах

поезд

общество

В Роспотребнадзоре уточнили про маски в поездах и на вокзалах

В Роспотребнадзоре уточнили про маски в поездах и на вокзалах

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Ношение масок в железнодорожном транспорте все еще остается обязательным требованием. Маски не нужны только в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как сообщает санитарное ведомство, на объектах ж/д транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным. 

Ранее РЖД в официальном Telegram-канале сообщили, что во время поездок отменяется требование измерять температуру пассажиров, а также им больше не надо носить маски и соблюдать дистанцию, но — только в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах. Об отмене масочного режима для пассажиров в обычных вагонах не сообщалось. Для обслуживающего персонала, который контактирует с пассажирами, масочный режим тоже сохраняется.

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