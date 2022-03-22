В своем Telegram-канале РЖД сообщила об отмене обязательных масок и термометрии в поездах и на вокзалах.

«Отменяется обязательное требование измерять температуру у пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», — говорится в сообщении. Как отмечают в компании, ограничения снимаются в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. При этом соблюдение масочного режима сотрудниками РЖД, которые контактируют с пассажирами, сохраняется. Остается добавить, что подвижные составы и помещения вокзалов продолжат дезинфицировать.