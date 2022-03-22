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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске планируют отремонтировать 19 детских площадок

На Южном благоустроят детскую площадку

ЖКХ

В Каменске планируют отремонтировать 19 детских площадок

В Каменске планируют отремонтировать 19 детских площадок

Опубликовано

Департамент строительства и ЖКХ составил список самых «убитых» аттракционов города.

Частично решить вопрос планируется за счет депутатов, а точнее — за счет средств, которые зарезервированы в местном бюджете под наказы народных избранников.

Администрация города обратилась к думцам с просьбой ознакомиться со списком площадок и подумать, какие из них они готовы взять на себя.

Перечень выглядит следующим образом:

  • мкр. 60 лет Октября, 6/1
  • ул. Алтайская.16
  • мкр. Лиховской ул. Вокзальная,109
  • мкр. Лиховской парк Железнодорожников
  • мкр. Лиховской пер. Строителей, 25
  • южное направление от дома № 2 по ул. Ворошилова
  • ул. Ворошилова. 159, 159а
  • пер. Коммунистический, 85
  • мкр. Заводской, ул. Больничная, 21а
  • мкр. Заводской, ул. Пугачева, 1
  • юго-восточное направление от дома № 55 по пр. Карла Маркса
  • Героев Пионеров, 11
  • ул. Огородная, 2
  • ул. Щаденко, 110
  • ул. Щаденко, 9
  • западное направление от ДК Маяковского
  • восточное направление от дома № 4 по ул. Чапаева

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