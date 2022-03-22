ЖКХ
В Каменске планируют отремонтировать 19 детских площадок
В Каменске планируют отремонтировать 19 детских площадок
Департамент строительства и ЖКХ составил список самых «убитых» аттракционов города.
Частично решить вопрос планируется за счет депутатов, а точнее — за счет средств, которые зарезервированы в местном бюджете под наказы народных избранников.
Администрация города обратилась к думцам с просьбой ознакомиться со списком площадок и подумать, какие из них они готовы взять на себя.
Перечень выглядит следующим образом:
- мкр. 60 лет Октября, 6/1
- ул. Алтайская.16
- мкр. Лиховской ул. Вокзальная,109
- мкр. Лиховской парк Железнодорожников
- мкр. Лиховской пер. Строителей, 25
- южное направление от дома № 2 по ул. Ворошилова
- ул. Ворошилова. 159, 159а
- пер. Коммунистический, 85
- мкр. Заводской, ул. Больничная, 21а
- мкр. Заводской, ул. Пугачева, 1
- юго-восточное направление от дома № 55 по пр. Карла Маркса
- Героев Пионеров, 11
- ул. Огородная, 2
- ул. Щаденко, 110
- ул. Щаденко, 9
- западное направление от ДК Маяковского
- восточное направление от дома № 4 по ул. Чапаева