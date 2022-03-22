Департамент строительства и ЖКХ составил список самых «убитых» аттракционов города.

Частично решить вопрос планируется за счет депутатов, а точнее — за счет средств, которые зарезервированы в местном бюджете под наказы народных избранников.

Администрация города обратилась к думцам с просьбой ознакомиться со списком площадок и подумать, какие из них они готовы взять на себя.

Перечень выглядит следующим образом: