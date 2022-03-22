Стартовал второй этап конкурса по благоустройству территории в рамках программы «Комфортная городская среда».

С 21 по 31 марта на сайте http://gorodsreda161.ru/kamensk-2022 проводится сбор предложений от горожан о том, что они хотят видеть на набережной.

В первом этапе конкурса из трех вариантов: городская набережная, парк Победы, парк Железнодорожников — большинство голосов было отдано за набережную.

Следующий этап — подготовить для выбранной территории необходимую конкурсную документацию.