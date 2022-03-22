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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У каменчан спрашивают, что они хотят видеть на городской набережной

Набережная Каменска-Шахтинского

общество

У каменчан спрашивают, что они хотят видеть на городской набережной

У каменчан спрашивают, что они хотят видеть на городской набережной

Опубликовано

Стартовал второй этап конкурса по благоустройству территории в рамках программы «Комфортная городская среда».

С 21 по 31 марта на сайте http://gorodsreda161.ru/kamensk-2022 проводится сбор предложений от горожан о том, что они хотят видеть на набережной. 

В первом этапе конкурса из трех вариантов: городская набережная, парк Победы, парк Железнодорожников — большинство голосов было отдано за набережную. 

Следующий этап — подготовить для выбранной территории необходимую конкурсную документацию.

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