общество
У каменчан спрашивают, что они хотят видеть на городской набережной
У каменчан спрашивают, что они хотят видеть на городской набережной
Стартовал второй этап конкурса по благоустройству территории в рамках программы «Комфортная городская среда».
С 21 по 31 марта на сайте http://gorodsreda161.ru/kamensk-2022 проводится сбор предложений от горожан о том, что они хотят видеть на набережной.
В первом этапе конкурса из трех вариантов: городская набережная, парк Победы, парк Железнодорожников — большинство голосов было отдано за набережную.
Следующий этап — подготовить для выбранной территории необходимую конкурсную документацию.