здоровье
Каменские больницы отошли государству
Каменские больницы отошли государству
Муниципальные учреждения здравоохранения Каменска переданы из городской собственности в государственную собственность Ростовской области.
За принятие данного решения единогласно проголосовали депутаты городской думы на заседании 21 марта.
Переданы следующие объекты:
- городская больница № 1 (ул. Декабристов, 4)
- стоматологическая поликлиника (пер. Придорожный, 45)
- городская больница № 1 (мкр. Заводской, ул. Больничная, 12)
- центральная городская больница (пер. Садовый, 3)
Власти считают, что передача городских объектов здравоохранения в федеральную собственность улучшит качество медицины в городе и увеличит поток финансирования.