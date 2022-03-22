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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские больницы отошли государству

Все больницы Каменска объединят в единый комплекс

здоровье

Каменские больницы отошли государству

Каменские больницы отошли государству

Опубликовано

Муниципальные учреждения здравоохранения Каменска переданы из городской собственности в государственную собственность Ростовской области.

За принятие данного решения единогласно проголосовали депутаты городской думы на заседании 21 марта.

Переданы следующие объекты:

  • городская больница № 1 (ул. Декабристов, 4)
  • стоматологическая поликлиника (пер. Придорожный, 45)
  • городская больница № 1 (мкр. Заводской, ул. Больничная, 12)
  • центральная городская больница (пер. Садовый, 3)

Власти считают, что передача городских объектов здравоохранения в федеральную собственность улучшит качество медицины в городе и увеличит поток финансирования.

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