Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 марта 2022 года.

Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Вода — «краеугольный камень» жизни. Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды необходима всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. На сегодняшний день более 663 млн. человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания, а 2,2 млрд. человек не имеют доступа к безопасной воде.

День памяти сорока Севастийских мучеников. 22 марта Православная Церковь чтит память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.

Сороки, Сорок Сороков. Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять в покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал — и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан.

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Знаменательные даты и события

1874 Впервые проведена игра в большой теннис

1895 В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма

1932 В советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?…»

1933 В Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии

1951 Создана первая в СССР Центральная студия телевидения

Персоны

1632 — 1687

Жан-Батист Люлли

французский композитор, скрипач, основатель французской национально

1749 — 1832

Иоганн Вольфганг Гете

немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель

1868 — 1959

Ольга Книппер-Чехова

русская актриса, жена Антона Павловича Чехова

1905 — 1973

Григорий Козинцев

советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР

1915 — 2001

Михаил Ярошевский

советский психолог и историк отечественной науки, профессор

1915 — 2005

Георгий Жженов

советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1933 — 2015

Аркадий Арканов

российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР

1946 — 2010

Валентина Толкунова

советская и российская певица, Народная артистка РСФСР

р. 1948

Эндрю Ллойд Уэббер

английский композитор

р. 1949

Фанни Ардан

французская актриса театра и кино, режиссер

р. 1958

Валерий Сюткин

советский и российский певец и музыкант, Заслуженный артист России

р. 1961

Александр Цекало

российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий

1964 — 2007

Александр Аксенов

российский рок-музыкант