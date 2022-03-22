общество
Какой сегодня день: даты и события 22 марта
Какой сегодня день: даты и события 22 марта
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 марта 2022 года.
Всемирный день водных ресурсов. Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
Вода — «краеугольный камень» жизни. Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды необходима всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. На сегодняшний день более 663 млн. человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания, а 2,2 млрд. человек не имеют доступа к безопасной воде.
День памяти сорока Севастийских мучеников. 22 марта Православная Церковь чтит память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа.
Сороки, Сорок Сороков. Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять в покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал — и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан.
В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).
Знаменательные даты и события
- 1874 Впервые проведена игра в большой теннис
- 1895 В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма
- 1932 В советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?…»
- 1933 В Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии
- 1951 Создана первая в СССР Центральная студия телевидения
Персоны
1632 — 1687
Жан-Батист Люлли
французский композитор, скрипач, основатель французской национально
1749 — 1832
Иоганн Вольфганг Гете
немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель
1868 — 1959
Ольга Книппер-Чехова
русская актриса, жена Антона Павловича Чехова
1905 — 1973
Григорий Козинцев
советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1915 — 2001
Михаил Ярошевский
советский психолог и историк отечественной науки, профессор
1915 — 2005
Георгий Жженов
советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1933 — 2015
Аркадий Арканов
российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР
1946 — 2010
Валентина Толкунова
советская и российская певица, Народная артистка РСФСР
р. 1948
Эндрю Ллойд Уэббер
английский композитор
р. 1949
Фанни Ардан
французская актриса театра и кино, режиссер
р. 1958
Валерий Сюткин
советский и российский певец и музыкант, Заслуженный артист России
р. 1961
Александр Цекало
российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий
1964 — 2007
Александр Аксенов
российский рок-музыкант