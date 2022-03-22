Государственная дума РФ подняла порог налога на роскошь для автомобилей.

Госдума приняла закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом («налогом на роскошь»). Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года. Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу. Отметим, что налог на дорогие автомобили появился в России в 2014 году, и тогда под него попадали премиальные и люксовые марки ценой более 3 млн руб.