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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Авто дешевле 10 миллионов больше не роскошь

С 2020 года легковушки могут подорожать

транспорт

Авто дешевле 10 миллионов больше не роскошь

Авто дешевле 10 миллионов больше не роскошь

Опубликовано

Государственная дума РФ подняла порог налога на роскошь для автомобилей.

Госдума приняла закон, повышающий с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом («налогом на роскошь»). Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года. Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

Эта норма заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу. Отметим, что налог на дорогие автомобили появился в России в 2014 году, и тогда под него попадали премиальные и люксовые марки ценой более 3 млн руб.

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