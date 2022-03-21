В донской столице на ул. Малиновского жильцы многоэтажки, спасавшиеся от фонтана кипятка, госпитализированы с ожогами ног II—III ст.

Порыв теплотрассы диаметром 1000 мм случился в ночь на 21 марта на ул. Малиновского, близ дома № 18. В 1.20, когда кипяток прорвался через окна и стал заливать квартиры расположенных рядом домов, спасатели приняли решение эвакуировать 35 человек. Как сообщает ТАСС, в 3.30 большинство эвакуированных вернулись в свои квартиры. 12 человек с термическими ожогами были госпитализированы в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи, 9-летний ребенок — в областную детскую клиническую больницу.

К устранению последствий аварии привлечены 48 человек и 16 единиц коммунальной техники. Следственный комитет по Ростовской области устанавливает причины порыва теплотрассы.